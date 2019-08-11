Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Контроль над президентским дворцом силы ЮПС (или, как их еще называют, "Пояса безопасности") получили при поддержке лояльных отрядов после четырех дней боев с охраной. Располагавшиеся во дворце саудовские силы ушли на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.



Между тем президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии.

Секретарь высшего совета движения за независимость юга "Аль-Хирак" Фуад Рашид заявил, что переход президентского дворца в йеменском Адене в руки ЮПС приведет к падению власти Хади и потере легитимности операции Арабской коалиции в Йемене.

"Дворец Маашик сегодня символ не только легитимной власти, но и арабской коалиции, ведь в нем, помимо правительства, располагаются военные из Саудовской Аравии и ОАЭ. Его падение приведет и к падению йеменской легитимной власти и легитимности нахождения в стране Арабской коалиции", - сказал Рашид.

В Йемене с 2014 года идет гражданская война. Одна из воюющих сторон - боевое крыло хуситов движение "Ансар Аллах" и лояльная бывшему руководству страны часть армии. Другая - войска изгнанного хуситами суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция. ЮПС выступает за независимость и не поддерживает ни одну из сторон.

Часть территорий на северо-западе Йемена и столица страны Сана находятся под контролем хуситов. Восточные и юго-восточные регионы Йемена контролируют правительственные силы, поддерживаемые саудовской коалицией. Портовый город Аден (второй по величине в стране) во время противостояния неоднократно переходил из рук в руки.

Ранее "Страна" сообщала, что йеменские повстанцы хути обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии.

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