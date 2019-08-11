В Киеве водитель Audi протаранил Seat и устроил гонки с полицией
11 августа в Киеве произошла авария с участием автомобилей Audi A4 и Seat Ibiza: водитель Audi влетел в Seat и пытался скрыться с места ДТП. Об этом сообщает "Информатор".
Авария произошла в 3:00 на пересечении улицы Здолбуновкой и проспекта Петра Григоренко.
Как установила полиция со слов водителя Seat, он двигался по улице Здолбуновской в сторону Харьковского шоссе. Audi ехал навстречу. На пересечении Здолбуновской и проспекта Григоренко Audi совершила резкий маневр, чтобы выехать на проспект. В результате произошло столкновение. Audi зацепил Seat и прочесал его переднюю часть правым боком.
Видео: YouTube/ informator.ua
После столкновения водитель A4 продолжил движение по проспекту Григоренко и попытался скрыться с места аварии. Однако недалеко оказался экипаж патрульной полиции и задержал Audi в нескольких кварталах от места происшествия.
При задержании водитель "немца" вел себя довольно агрессивно и сразу заявил, что не виноват в аварии. Мол, он просто не рассчитал расстояния между машинами во время маневра. Он также отрицал, что пытался скрыться с места ДТП.
"Я не убегал от полиции. Просто адреналин был", - сказал водитель.
От прохождения теста на алкоголь в крови мужчина отказался.
Фото: kiev.informator.ua
В результате ДТП водитель Seat получил травму головы. Но он отказался от госпитализации.
На месте аварии работали два экипажа патрульной полиции, скорая помощь и следственно-оперативная группа. Детали и виновника ДТП установит следствие.
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