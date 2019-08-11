В городе Голая Пристань Херсонской области состоялся фестиваль "Украинский арбуз - сладкое чудо", на котором определили самые большие тыкву, дыню и арбуз. Об этом сообщает ТСН.

Видео супер-арбуза размещено на YouTube-канале СМИ.

Самая большая тыква затянула на 34 с лишним килограмма, дыня - почти на 6 с половиной. А чемпионом-тяжеловесом среди арбузов стала ягода массой 31 килограмм 800 граммов.

Отмечается, что арбузу-рекордсмену нынешнего года далеко до предков: в прошлом ягоды достигали веса 43 килограмма.

Фермер Василий Теличко, вырастивший арбуз-великан, рассказал, как ухаживал за рекордсменом.

"Надо вовремя посадить, смотреть на погодные условия, поливать, ухаживать. Мы удобрения не бросаем. Там немного азота добавили, чтобы он только стартанул, - и все", - отметил Теличко.

Фестиваль на Херсонщине проходит уже уже 16 лет в конце бахчевого сезона. Фермеры и агрономы анализируют, какие сорта дали лучшие урожаи. А гости фестиваля катают арбузы, дегустируют, художественно режут и пьют их сок.

Ранее "Страна" сообщала, что в Запорожье с рынков изъяли тонну арбузов, в которых зашкаливали нитраты.

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