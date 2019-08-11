В Херсоне прокуратура АР Крым проводит обыск на судне, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ. Новость опубликовала пресс-служба прокуратуры в Telegram.

Обыск проводится в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию. Прокуратура ведет обыски на судне "Мария", которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

"В июне 2015 это же судно, но под названием "Вилга", поставляло топливо для подразделерий Черноморского флота РФ в г. Севастополь. На основании определения Херсонского городского суда, сейчас на указанном судне производиться обыск", - уточнили в прокуратуре.

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