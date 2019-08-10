В субботу, 10 августа, Запорожскую область накрыли пылевые бури. Сначала природное явление разогнало толпу отдыхающих с Азовского побережья в Кирилловке и люди бросились прятаться в помещения, а потом огромное облако пыли распространилось по Акимовскому району области.

В первой половине дня буря налетела на курортную Кирилловку. Видео разместило РИА Мелитополь.

Потом ураган налетел на Акимовский район Запорожской области – огромные массы песка, пыли и грунта поднялись на несколько метров и накрыли сразу несколько населенных пунктов. Люди впопыхах пытались спастись. Пыльная стихия бушевала в течение нескольких часов.

Ранее "Страна" сообщала, что весной населенные пункты Одесской области накрыла мощная пыльная буря.

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