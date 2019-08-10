В Норвегии мужчина открыл стрельбу в мечети, один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-центр местной полиции в Twitter.

"Один человек получил огнестрельные ранения, однако их тяжесть неизвестна. Преступник был задержан", - говорится в сообщении. Инцидент произошел в субботу, 10 августа, в мечети в Осло.

Нападавший был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства случившегося. Причина нападения пока неясна. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Ранее "Страна" рассказывала, что в США устроили стрельбу в синагоге, погибла женщина и трое ранены.

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