Глава МВД Италии и заместитель премьер-министра страны Маттео Сальвини предложил американскому актеру Ричарду Гиру забрать 160 мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms на своем частном самолете в Голливуд. Об этом сообщает Bloomberg.

Гир ранее побывал на судне с мигрантами, которое уже неделю дрейфует в водах недалеко от итальянского острова Лампедуза. Судно не может причалить к берегу, поскольку Сальвини отказался пускать его в итальянские воды.

Заявление итальянский министр сделал после того, как Гир вместе с представителями Open Arms на пресс-конференции, которая состоялась на острове Лампедуза, призвал европейских лидеров найди место, куда бы могло причалить судно с мигрантами

"Раз благородный миллионер беспокоится о судьбе мигрантов с судна Open Arms, мы благодарны ему: он может доставить всех на своем частном самолете в Голливуд и разместить их на своих виллах", - сказал Сальвини.

Министр продолжает свою политику, не позволяя судам с мигрантами, в основном из близлежащей Северной Африки, заходить в итальянские воды. Данная линия сделала его самым популярным на данный момент политиком в стране.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз разрабатывает новую миграционную политику.

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