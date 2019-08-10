В ГПУ объявили о подозрении восьми лицам в рамках расследования дела о выводе резиденции "Межигорье" из государственной собственности. Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов в эфире "Украинского радио".

По словам представителя ГПУ, пока сообщено о подозрении восьми лицам. Кроме того, есть те, по которым приговоры вступили в законную силу. Это два президента и премьер-министр, а также нотариусы.

По словам Родионова, земля выводилась из госсобственности в несколько этапов. При Кучме было создано Госуправление делами, которому и были переданы большинство резиденций. При этом просто так вывести эти объекты из владения государства было невозможно. Сначала получалось недвижимое имущество, и уже потом было завладение землей.

Виктору Ющенко сообщили о подозрении, потому что только ему по закону подчинялось Государственное управление делами, и он рассматривал документы, от которых зависела дальнейшая передача резиденции.

В начале августа ГПУ завершила досудебное расследование по делу незаконного завладения резиденцией "Межигорье". Генпрокуратура подозревает Виктора Ющенко в растрате имущества на сумму 540 млн гривен и пособничестве Виктору Януковичу в завладении резиденцией.

Ранее "Страна" рассказывала, что суд дважды запретил ГПУ арестовывать имущество Ющенко.

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