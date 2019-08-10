В субботу, 10 августа, частично обрушилась крыша стадиона голландского футбольного клуба АЗ Алкмар. Об этом сообщает Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

Посетителей на стадионе в этот момент не было, так что никто не пострадал. Причина обрушения пока неизвестна. Отмечается, что в субботу в Нидерландах порывы ветра достигали 22 м/с. На месте инцидента работает полиция.

Следующая домашняя игра АЗ Aлкмар запланирована на 13 августа, клуб встречается с украинской командой "Мариуполь" в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Пока не понятно, сможет ли матч состояться на стадионе.

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