Российский президент Владимир Путин 10 августа находился в оккупированном Крыму, пока в Москве проводила митинг оппозиция. "Глава" оккупированного полуострова Сергей Аксенов приехал на международное байк-шоу в коляске мотоцикла "Урал", за рулем которого был Путин. Об этом сообщает "РИА Новости".

Путин посетил организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона". В Крыму фестиваль проходит 11-й раз. К мотоциклу Путина был прикреплен российский триколор, президент подъехал к сцене в сопровождении лидера байкерского клуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирурга).

Фото: РИА Новости

В этом году "Ночные волки" планируют масштабное трюковое, пиротехническое и музыкальное действие. На концерте выступят Григорий Лепс, Севастопольский государственный симфонический оркестр, "Алиса" и группа "Кипелов".

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