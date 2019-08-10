Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира. Как и в прошлом году, его возглавила семья Уолтон, они контролируют сеть магазинов Walmart. Состояние семьи агентство оценивает в $190,5 млрд. Семейная холдинговая компания Walton Enterprises владеет 50% акций сети супермаркетов.

Как подсчитали эксперты Bloomberg, за прошлый год семья зарабатывала $70 тыс. в минуту. В общей сложности за прошедший год состояние семьи Уолтон выросло на $39 млрд.

Вторую строчку в рейтинге заняли наследники Фрэнка Марса, основателя кондитерской компании Mars. Состояние семьи, по данным Bloomberg, за год выросло на $37 млрд, достигнув $126,5 млрд.

Третья строчка досталась двум сыновьям Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, превратившуюся спустя 40 лет в американскую корпорацию Koch Industries. Состояние Кохов увеличилось за год на $25 млрд и теперь составляет $125 млрд. В прошлогоднем рейтинге Кохи занимали вторую строчку.

На четвертой строчке расположилась правящая семейная династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Bloomberg оценивает состояние членов королевской семьи в $100 млрд. При этом агентство отмечает, что состояние всей семьи, которая, предположительно, насчитывает 15 тыс. членов, вероятнее всего, намного больше.

В пятерку лидеров также вошли братья Ален и Жерар Вертхаймеры - внуки основателя Дома моды Chanel Пьера Вертхаймера. Братья владеют парфюмерным домом Chanel. Их состояние за год также выросло и теперь составляет $57,6 млрд.

В десятку богатейших семей также вошли семья Дюма, которой принадлежит Дом моды Hermes ($53,1 млрд), три бельгийские династии (ван Дамм, де Мевиус и де Шпельберх), контролирующие пивоваренную компанию Anheuser-Busch InBev ($52,9 млрд), немецкие династии Берингер и фон Баумбах, контролирующие фармацевтическую компанию Boehringer Ingelheim ($51,9 млрд), сыновья индийского бизнесмена Дхирубхая Амбани, которые сейчас контролируют нефтеперерабатывающий комплекс Reliance Industries ($50,4 млрд), а также американские династии Каргилл и МакМиллан, контролирующие Cargill Inc ($42,9 млрд).

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