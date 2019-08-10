Сегодня, 10 августа, в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 3 тура украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 2:1.

Поединок прошел в борьбе и с мелкими стычками, а после финального свистка на после вспыхнула небольшая потасовка между игроками. Видео стычки опубликовал "ТСН".

В центре внимания телекамер оказались динамовцы Фран Соль, Денис Гармаш и Карлос де Пена. Уругваец что-то активно доказывал игроку "Шахтера" Алану Патрику. Бразилец, в свою очередь, оттолкнул футболиста "бело-синих".

Сегодня "Страна" публиковала подробный разбор матча с самыми важными моментами.

Кроме того, мы писали о том, что сегодня на матче Шахтер - Динамо ожидается 40 000 зрителей.