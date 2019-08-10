В доме бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш сотруднии МВД нашли 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы. Об этом сообщается на сайте МВД Киргизии.

Среди 11 изъятых предметов: снайперская винтовка Драгунова (СВД) с магазином, самозарядный карабин Симонова (СКС), пистолет "Капрал" на основе конструкции пистолета-пулемета, наградной пистолет ТТ с двумя магазинами калибра 7,62 мм, два пистолета GM-100 9-го калибра, карабин "Сайга", двуствольное ружье "ТОЗ", ружье Fabarm, ружье ZOLI, ружье PROGRESS.

Кроме этого, изъято оружие, отобранное и захваченное у сотрудников спецподразделения ГКНБ, — семь единиц помпового ружья 12-го калибра для стрельбы резиновыми пулями.

Проводится соответствующая необходимая криминалистическая экспертиза.

Напомним, что днем 7 августа киргизские спецслужбы начали операцию по задержанию бывшего президента в его резиденции в селе Кой-Таш.

Также мы рассказывали, что экс-президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву, который сдался властям республики, предъявлено обвинение в коррупции.