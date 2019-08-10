Полиция Москвы задержала больше ста человек на несогласованной акции оппозиции в центре Москвы. Об этом сообщили ГУ МВД Москвы, передает "Интерфакс".

"За различные правонарушения во время несогласованной акции в центре Москвы задержано 136 человек", - говорится в сообщении от правоохранителей.

После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия. Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где также произошли задержания.

10 августа в Москве прошел третий митинг оппозиции "против ментовского беспредела". Власти согласовали его на площади Сахарова, подальше от центра российской столицы.

Сам протест начался с отказа ЦИК регистрировать на выборах в Мосгордуму либеральных кандидатов - собранные ими подписи сочли неаутентичными.

Протестующие говорят, что власть боится их победы и поэтому не пускает на выборы. Их оппоненты выдвигают версию, что подписи подделали намеренно - дабы получить отказ в регистрации. И повод раскрутить маховик протестов.

Напомним, что ранее мы писали, что в центре Москвы полиция начала задерживать участников митинга оппозиции на проспекте Сахарова.

Также до этого мы сообщали, что рэпер Oxxxymiron призвал поклонников прийти на акцию протеста в Москве.