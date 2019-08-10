Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов, который на днях был в Киеве для открытия украинского представительства, и дал интервью "Стране", прокомментировал реакцию, которую выразили украинские политики, дипломаты и пользователи соцсетей.

Свое мнение по поводу происходящего он высказал в своем Telegram-канале.

"Тут сильно возбудились украинские соцсети, украинские депутаты, украинские дипломаты некоторые по поводу того, что давая интервью киевскому изданию Страна.UA, я сказал, что хотел бы открыть бюро в Киеве, а также в Одессе и во Львове. И почему-то эти господа разными криками начали кричать: "Мы вам не дадим! Через мой труп! Нацсовет, - это их Роскомнадзор, - не даст "Эху" кремлевско-газпромовскому туда прийти…".

Вы ничего не поняли. Мы уже там, мы уже у вас. Мы уже к вам пришли. "Эхо" уже у вас. Свидетельство тому, что люди пишут, в каких городах они нас смотрят и слушают. Мы не приходим к чиновникам и депутатам. Мы приходим к слушателям, которые хотят нас слушать. И мы уже там. И для этого мне не нужно открывать бюро в Киеве...

Я хочу открыть там бюро, чтобы, наоборот, транслировать украинский взгляд в Россию сюда, нашим слушателям. Наоборот, не мы туда - там мы уже есть, - а вы сюда для того, чтобы российский слушатели, а в России их немало, могли получать, в том числе, точку зрения украинских политиков, дипломатов, артистов, лидеров общественного мнения и просто граждан...

Поэтому могу только пожать плечами и сказать: Дорогие друзья, не волнуйтесь, "Эхо" уже у вас, а мы теперь ждем сюда вас. И я это сделаю, что бы вы не кричали, как бы вы не визжали, как бы вы не сопротивлялись, мы будем получать украинскую точку зрения на события между Россией и Украиной. И наши слушатели этого заслуживают. Так оно будет, поэтому не напрягайтесь и не тужьтесь, оно будет так, как я сказал", - написал Венедиктов.

Ранее "Страна" писала, что правозащитница Ольга Решетилова заявила, что Алексея Венедиктова нужно посадить в тюрьму для последующего обмена на украинцев.

А в Нацсовете отрицают запуск в Украине филиала радиостанции "Эхо Москвы".