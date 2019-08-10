С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, погиб военнослужащий Нацгвардии. Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня… Во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Противник обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций Объединенных сил – вблизи Пищевика и Гнутово из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела в районе Светлодарска и Луганского из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Напомним, что сегодня в зоне ООС провели соревнования и выявили лучший экипаж БМП.

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