В субботу, 10 августа, в Киеве на НСК Олимпийском киевские динамовцы провели свою первую домашнюю футбольную встречу нового сезона. В гости к ним, на игру 3 тура Высшей лиги чемпионата Украины приехали "горняки", жаждавшие реабилитироваться после поражение в Суперкубке.

На 21-й минуте встречи они вышли вперед. Красивейшим ударом отличился Жуниор Мораес. В целом на поле была равная игра и на 38-й минуте счет сравнялся и на поле. После суматохи мяч в ворота "Шахтера" головой забил новый нападающий Динамо Жерсон Родригес.

После перерыва обе команды продолжили атаковать, но повезло "горнякам". На 63-й минуте Марлос пройдя по центру штрафной несильно, но точно вывел "Шахтера" вперед. До конца второй сорокапятиминутки забить еще раз могли обе команды, но счет остался прежним.

"Горняки" вышли в единоличные лидеры чемпионата Украины, а динамовцы сохранили силы на решающую встречу с "Брюгге" во вторник, 12 августа.

На сегодняшнюю игру на НСК Олимпийский пришли около 40 тыс человек - чуть больше половины вместимости стадиона.

Как сообщала "Страна", полузащитник Динамо просит у болельщиков поддержки в ответном матче с Брюгге. Полузащитник Виталий Буяльский уверен, что динамовцы вполне могут отыграться.

Отметим, что тренер "Мариуполя" пообещал "АЗ Алкмар" битву тактик на поле.