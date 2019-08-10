Испанская Гражданская гвардия вместе с турецкими правоохранителями задержала гражданина России и еще трех человек, подозреваемых в краже яхты в 2018 году. Об этом сообщает испанское издание "Cope".

Предположительно, задержанные участвовали в угоне в апреле прошлого года яхты стоимостью 3,5 млн евро. Судно похитили из порта Пальма-де-Майорки, перегнали в греческий Коринф, а затем в турецкий Гюллюк, где их и поймали.

Угонщики переименовали судно и сменили его номер. Кроме того, на яхте выявили значительные повреждения интерьера. С судна частично сняли навигационные и электронные приборы. Общий ущерб оценивается в 20 тысяч евро.

Фото: cope.es

У задержанных были обнаружены поддельные документы, холодное оружие и два дрона, которые злоумышленники использовали для наблюдения за будущими жертвами.

Кроме задержанных в банде состояли еще четыре человека - граждане Испании, Германии, Португалии и Венгрии. По данным Гражданской гвардии, преступная группировка занималась угоном дорогих яхт в портах Балеарских островов, а затем продавала их клиентам по цене ниже рыночной.

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