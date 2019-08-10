В Офисе президента обнародовали согласованный план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины 24 августа. В программе минута молчания по погибшим защитникам, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов. Об этом сообщается на сайте президента.

Празднование Дня Независимости в субботу, 24 августа начнется с чествования памяти героев, которые отдали жизнь, защищая свободу и независимость страны. В 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни будет объявлена общенациональная минута молчания.

"В знак того, что Украина и украинцы помнят своих героев, прозвучат 100 ударов колокола, которые подхватят другие города страны. Они будут символизировать сто ударов сердца каждого из павших Героев Небесной Сотни", - говорится в публикации на сайте.

В мероприятии вместе с президентом и его семьей также примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. На месте гибели Героев Небесной Сотни возложат цветы на месте и завяжут сине-желтые ленты. Под звук колоколов на Майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

Также в рамках празднования на Майдане Независимости состоится музыкально-хореографический флешмоб: оркестры и известные музыканты исполнят знаковые украинские песни в современной аранжировке.

Около 9:50 начнется награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. В 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

Ранее "Страна" сообщала, что запланировано в Киеве 24 августа.

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