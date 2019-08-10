В центре Москвы полиция начала задерживать участников митинга оппозиции на проспекте Сахарова. Об этом сообщают российские СМИ.

Так, издание "Медуза" пишет о задержаниях на Чистопрудном бульваре и у метро "Китай-город". Также "Медуза" передает о том, что проход по многим улицам в центре столицы РФ перекрыт полицией.

Telegram-канал "Дождя" информирует о разгоне возле метро "Китай-город". Полицейские объявляют в мегафоны, что акция не согласована, а люди уходят от них по скверу.

После завершения согласованной акции на проспекте Сахарова часть митингующих двинулась к Мясницкой улице и Чистопрудному бульвару, где полиция начала задерживать самых активных участников шествия Об этом сообщает РБК. По данным этого СМИ, три человека были задержаны на Чистых прудах. На Маросейке в Китай-городе полиция задержала по меньшей мере 20 человек.

Отдельные группы митингующих переместились к Старой площади, где полицией были задержаны около десяти человек, сообщает корреспондент РБК.

"ОВД-Инфо" сообщает о 23 задержанных в Москве.

Фото: forbes.ru

"Новая газета" пишет о задержании в Санкт-Петербурге на несанкционированной акции в поддержку московского митинга около десяти человек. Среди задержанных оказались кандидат в муниципальные депутаты Павел Чупрунов, начальник регионального штаба Алексея Навального Александр Шуршев и его заместитель Ольга Гусева.

Сообщается, что в городе на Неве задержаны два журналиста: сотрудница "Новой газеты" Лилит Саркисян, работник издания "Активатика" Тимофей Тумашевич и еще несколько журналистов.

По словам Тумашевича, "провластный провокатор" распылил девушке в лицо неизвестную жидкость. Его догнал кандидат в муниципальные депутаты на Васильевском острове Алексей Касаткин. Обоих доставили в автобус, потом провокатора пересадили в другой. Касаткину вызвали скорую.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию с митинга в Москве.

Мы писали, что на акции оппозиции в Москве произошла потасовка из-за украинского флага.