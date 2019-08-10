В Запорожье Госпродпотребслужба не допустила к продаже более тонны арбузов после проверки уровня содержания нитратов в бахчевых культурах на рынках. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году на рынках Запорожья специалисты государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы Госпродпотребслужбы исследовали 656 проб бахчевых культур.

"По результатам исследований выявлено 20 случаев превышения допустимого уровня содержания нитратов. Опасная продукция в количестве более 1 тонны денатурирована и не допущена к реализации", - сказано в новости.

При исследовании бахчевых культур на содержание нитратов, минимальный показатель составлял 3,8мг/кг, максимальный – 352,5мг / кг, что почти в 4 раза выше допустимой нормы. Норма содержания нитратов в арбузах составляет 60 мг/кг, дынях – 90 мг/кг.

В ведомстве призывают граждан требовать экспертный вывод лаборатории при покупке бахчевых на рынках, а при покупке в магазине - сопутствующие документы, которые подтверждают безопасность этой продукции. "Ни в коем случае не покупайте арбузы и дыни на стихийных рынках", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что Госпродпотребслужба потребовала закрыть пиццерии іl Molino в Киеве.

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