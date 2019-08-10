В российской корпорации "Росатом" назвали причины взрыва на военном полигоне в Архангельской области. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Как пояснили в корпорации, взрыв и радиационный выброс произошли из-за стечения факторов и обстоятельств. Также в "Росатоме" добавили, что подобные обстоятельства нередко возникают во время испытаний новых технологий. Раскрывать эти факты и обстоятельства не стали.

Российским СМИ стало известно, что ЧП произошло при испытаниях ракеты на морской платформе. После завершения испытаний загорелось топливо ракеты и произошла детонация. В результате взрыва несколько сотрудников были отброшены в море. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших.

Ранее "Страна" приводила мнение экспертов из США: они считают, что под Архангельском взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем, о которой упоминал Владимир Путин в 2018 году на выступлении перед Федеральным собранием.

Мы также писали, что в аптеках Северодвинска и Архангельска пропал йод после взрыва на ракетном полигоне.