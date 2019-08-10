В субботу, 10 июля в Полтавской области в поселка Чутово, недалеко от границы с Харьковской областью, посреди поля поломался поезд "Интерсити", который ехал в Харьков. Новость передает в Facebook харьковский паблик "Х.Салтовка". Там опубликовали видео с места происшествия, которое прислал один из подписчиков.

"Всех пассажиров вывели пастись на природу. Информации о продолжительности ремонта никто не дает, но курят уже 1,5 часа. Такие дела", - говорится в подписи к видео.

Ранее "Страна" сообщала, что поезд Интерсити Киев-Запорожье остановили из-за дряблого плюшевого зайца.

Также мы публиковали новость о том, что в Польше пассажиров поезда Киев-Перемышль эвакуировали из-за подозрительной сумки, в которой оказались еда и игрушки.