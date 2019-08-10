10 августа в Дарницком районе Киева, на улице Бориспольской в автомобиле обнаружили труп мужчины. Об этом сообщает "Информатор".

Утром в субботу прохожие обратили внимание на припаркованный автомобиль ВАЗ 2109, стоявший на улице Бориспольской, 3/1. Внимание людей привлек лежащий на переднем сидении мужчина. Около 7:30 прохожие вызвали полицию.

Фото: kiev.informator.ua

Прибывшие на место правоохранители увидели, что мужчина не подает признаков жизни. Следственно-оперативная группа осмотрела тело и предварительно не выявила признаков насильственной смерти.

"Причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказали полицейские.

Личность мужчины уже установлена. Ему было 84 года.

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