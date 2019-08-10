Генерал-майор ВСУ Виктор Назаров, обвиняемого в катастрофе ИЛ-76 в 2014 году, ушел с должности. Рапорт подписал начальник Генштаба Руслан Хомчак.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что документ подписали еще пятницу, 9 августа. Кроме того известно, что у Назарова достаточная выслуга лет для выхода на пенсию.

Назарова осудили за служебную халатность за крушение самолета ИЛ-76. Сейчас он подал апелляцию, поэтому приговор еще не вынесен.

ИЛ-76 был сбит вооруженными формированиями т.н. "ЛНР" в 2014 году. Погибли 49 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что осужденный за крушение Ил-76 в Луганске генерал получил квартиру в Киеве от Минобороны.

Также мы рассказывали, что в Днепре начали рассматривать апелляцию генерала Назарова.