Суд Киргизии постановил заключить под стражу экс-руководителя аппарата президента республики Фарида Ниязова. Об этом сообщает "Интерфакс".

Ниязова подозревают в захвате заложников 7 августа во время столкновений сторонников Алмазбека Атамбаева и сотрудников спецназа "Альфа" Госкомитета национальной безопасности.

"Фарид Ниязов, обвиняемый в массовых беспорядках и захвате заложников, будет находиться под стражей в СИЗО-1 Бишкека до 8 октября текущего года. Соответствующее решение принял Первомайский районный суд Бишкека", - сообщили в суде представителям СМИ.

Как ранее писала "Страна", 8 августа, после третьего штурма его резиденции в селе Кой-Таш, экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев решил сдаться властям.

Мы также рассказывали о том, что суд Бишкека арестовал имущество Атамбаева, в том числе принадлежащий ему телеканал.