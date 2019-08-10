Криворожский Жовтневый районный суд приговорил к 3 годам тюрьмы условно с испытательным сроком на один год, 19-летнего жителя Кривого Рога за ложное сообщение о минировании Свято-Покровского женского монастыря. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Мужчину осудили за то, что 10 апреля 2019 года он позвонил на линию "102" и сообщил о минировании монастыря на улице Курчатова. В монастыре и на прилегающей к нему территории взрывчатку не обнаружили.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступление по ч. 1 ст. 259 УК (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, которые угрожают гибелью людей, или другими тяжелыми последствиями).

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе задержали мужчину, который на заказ рассылал сообщения о минированиях.

Также мы рассказывали, что женщину, которая сообщила о минировании аэропорта Жуляны, будут лечить силой.