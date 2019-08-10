10 августа на митинге оппозиции в Москве у участников, которые пришли с украинскими флагами, сорвали их. Видео потасовки обнародовал Telegram-канал RT.

На видео видно, что к участникам с украинскими флагами подошел другой участник акции. С нецензурной бранью он вырвал один из флагов и бросил его на землю. Началась потасовка, которую быстро прекратили окружающие.

В ролике было слышно, как бритоголовый молодой человек, вырвавший флаг, назвал знаменосцев "пригожинскими". Как предполагают российские СМИ, очевидно, имеется в виду бизнесмен Евгений Пригожин. Его связывают с фабрикой троллей и провокациями против оппозиции.

Напомним, "Страна" ведет трансляцию с митинга в Москве.

Ранее мы сообщали, что в своей московской квартире была задержана оппозиционерка Любовь Соболь.