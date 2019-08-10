Американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в эксплуатации и торговле несовершеннолетними, нашли мертвым в тюремной камере. Об этом сообщает ВВС.



66-летнему американцу грозило до 45 лет заключения. Недавно его нашли в камере в полубессознательном состоянии с ярко выраженными следами на шее. Считается, что миллиардер пытался покончить с собой.

Напомним, что Джеффри Эпштейна задержали в аэропорту Нью-Джерси 6 июля. Миллиардера обвиняли в том, что между 2002 и 2005 годами он сексуально эксплуатировал десятки несовершеннолетних девочек в своих домах в Манхэттене, Нью-Йорк и Палм-Бич. По данным прокуратуры, девушкам платили сотни долларов наличными за сексуальную связь и вербовку других несовершеннолетних.

Во время обыска, проведенного в особняке Эпштейна на Манхэттене, правоохранители обнаружили фотографии обнаженных несовершеннолетних девочек.

В 2007-2008 годах Джеффри Эпштейна обвиняли в растлении несовершеннолетних. Тогда он признал себя виновным и провел в тюрьме чуть больше года вместо пожизненного заключения.

Ранее "Страна" рассказывала, что стали известны детали ареста знаменитого миллиардера, которого Трамп считает "отличным парнем".

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