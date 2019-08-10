Утром 10 августа в центре столицы Дании прогремел взрыв, повредивший полицейский участок. Об этом сообщает ВВС.

В результате взрыва никто не пострадал, однако был нанесен ущерб офису полиции.

Во вторник, 6 августа, в Копенгагене пытались взорвать государственную налоговую службу, в результате чего был ранен один человек. Пока не ясно, связаны ли между собой два взрыва.

Полиция ищет предполагаемого организатора субботнего взрыва - мужчину, которого видели бегущим с места инцидента. Он был одет в темную одежду и белую обувь.

"Это не был несчастный случай, это было сознательное преступление", - заявил старший инспектор полиции Йорген Берген Сков.

Правоохранитель также добавил, что на текущем этапе расследования ничего не указывает на то, что это был теракт.

"Мишенью нападений были здания, а не люди", - отметил представитель полиции.

Как сообщала "Страна", 10 августа в Запорожье на автозаправке взорвался автомобиль, в результате чего пострадал один человек.

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