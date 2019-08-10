10 августа на проспекте Бандеры в Киеве запустили движение по обновленной части магистрали. Об этом на своей странице в Facebook сообщает коммунальная корпорация "Киевавтодор".

По словам представителей автодорожников, на проспекте были обновлены песчано-щебеночная подушка и систему ливневой канализации. Также дорожники постелили полимерную сетку и положили два слоя асфальта. Уточняется, что на дороге будет и верхний третий слой, который настелят весной следующего года.

Кроме того, все подготовлено для появления нового освещения магистрали: вдоль проспекта установлены опоры освещения. В службе обещают вскоре подключим современные ЛЕД-фонари.

Сейчас коммунальщики взялись за другую сторону проспекта. Заезд к торговым центрам организован с ул. Вербовой.

Facebook/ kievavtodor

Фото: Facebook/ kievavtodor

Как ранее сообщала "Страна", в Запорожье с 12 августа до 15 октября 2019 года перекрывают движение грузового автотранспорта через плотину ДнепроГЭС, на которой ремонтируют дорожное покрытие.

Также мы приводили слова Владимира Омеляна, что на ремонт всех дорог Украины понадобятся 10 лет и триллион гривен.