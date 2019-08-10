Вечером 9 августа, возле спортивной площадки недалеко от земель Баден-Вюртемберг в Германии от удара молнии получили травмы 15 футболистов, передает немецкий портал n-tv.de.

Во время тренировки Баден-Вюртемберге 15 футболистов получили легкие травмы от удара молнии. Это случилось около 20:30, молния ударила непосредственной близости от спортивных площадок.

Один игрок ненадолго потерял сознание. На место происшествия вскоре прибыли спасатели, раненых доставили в близлежащие больницы.

В полиции прокомментировали: "Согласно текущему положению дел, к счастью, это не должно было привести к серьезным травмам".

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