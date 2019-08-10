Украинский боксер Василий Ломаченко - чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе рассказал о том, что что намерен завершить бой с британцем Люком Кэмпбеллом досрочно в стартовых раундах. Новость передает "ZN".

Однако, украинец не исключает того, что нокаут произойдет на любом из этапов боя.

"Если у меня будет шанс закончить бой в стартовых раундах, я так и сделаю. Но если бой пройдет полную дистанцию, у меня не возникнет с этим никаких проблем", - сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На кону будут стоять пояса украинца по версиям WBA, WBO и The Ring, а также титул вакантный пояс WBC.

Отметим, что Ломаченко за бой с Кэмпбеллом заработает рекордный гонорар в карьере в размере четырех миллионов долларов.

Ранее "Страна" рассказывала, что против Ломаченко на ринг хочет выйти Джервонта Дэвис.

Также мы публиковали видео, как украинец Василий Ломаченко готовится к боксерскому бою за три чемпионских пояса.