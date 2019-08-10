Синоптики обещают 11 августа в Украине температуру +30 и выше, а также дожди с грозами на западе и севере. Прогноз опубликован на сайте Украинского гидрометеорологического центра.

В воскресенье на всей территории Украины будет довольно жарко. Во всех центральных, южных и восточных областях прогнозируется солнечная погода, хотя возможны и небольшие облака.

А вот на севере и западе страны днем и ночью пройдут дожди. Осадки будут умеренными, с грозами.

Фото: meteo.gov.ua

В среднем воздух днем прогреется до +24...+29 градусов. Выше +30 столбики термометров поднимутся в Херсонской, Николаевской и Черновицкой областях. Ночью температура опустится до +13...+16. Холоднее всего ночью будет в Сумах: +11...+13.

Киев в воскресенье накроют грозовые дожди. Днем температура составит +23...+25 градусов. ночью - +15...+17.

Ранее "Страна" давала прогноз Гидрометцентра на сегодня с обещанием жары.

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