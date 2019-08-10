В Киеве открыли речной туристический маршрут между двумя популярными зонами отдыха. Теплоход будет курсировать между Подолом и Оболонью. Новость передает "ЦТС" со ссылкой на информацию столичного порта.

Фото: Facebook/Oleg Sinelnikov

Теплоход будет отправляться от 13-го причала Речного вокзала, а на Оболони высадка и посадка пассажиров будет осуществляться на понтонном причале у парка "Наталка".

Расписание теплохода:

Речной вокзал - Оболонь - 11:00, 13:00, 19:00;

Оболонь - Речной вокзал - 12:00, 14:00, 20:00.

Суда по маршруту пока будут курсировать только в выходные дни.

Проезд в обе стороны обойдется в 150 грн. Сегодня, в день открытия, проезд обойдется в 100 грн. Деттям проезд дешевле: до 6 лет бесплатно, с 6 до 12 лет - скидка 50% от стоимости билета.

Кроме того, в порту рассказали, что скоро на борту запустят аудио экскурсию. Предположительно, она будет на трех языках: украинском, английском и русском.

Ранее "Страна" писала, что в Керченском проливе сел на мель теплоход с тоннами угля.

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