В районе проведения операции объединенных сил (ООС) состоялись соревнования, в которых определили лучший экипаж боевой машины пехоты (БМП). Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в соцсети Facebook.

Участники состязаний выполняли несколько заданий: осуществляли мелкий ремонт, с помощью специальных механизмов вытягивали без посторонней помощи застрявшие в болоте машины, совершили шестикилометровый марш-бросок с множеством природных и искусственных препятствий. Кроме того, военнослужащие вели огонь на скорость и меткость из всех видов штатного вооружения.

Видео: Facebook/ pressjfo.news

По результатам соревнований третье место получили представители 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Второе место занял экипаж 17-й отдельной танковой бригады. Первое место завоевали бойцы 14-й отдельной механизированной бригады.

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