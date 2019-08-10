Испанский футбольный клуб Реал намерен предложить форварду парижского ПСЖ Неймару контракт на 5 лет. Об этом пишет "Терикон" со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что испанское руководство "королевского клуба" презентовало игроку проект личного контракта. В случае переезда 27-летнего Неймара ему предложат пятилетний договор с годовым окладом в размере 40 миллионов евро.

Сейчас известный футболист восстановился после травмы лодыжки и сможет принять участие в поединке 1-го тура Лиги 1 против Нима, который намечен на воскресенье, 11 августа.

Ранее "Страна" сообщала, что Неймар по собственной глупости потерял в ПСЖ 5 миллионов евро бонусов.

Также Неймар пообещал друзьям, что бросит ПСЖ и вернется в Барселону.