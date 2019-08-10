Президента Украины Владимира Зеленского призвали существенно уменьшить огромную зарплату председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте главы государства 8 августа.

Автором петиции выступил Геннадий Онищук. По его мнению, госчиновник не может получать миллионные гонорары, когда большинство граждан Украины еле сводят концы с концами.

"Андрей Коболев, руководитель НАК "Нафтогаз Украины", и еще 15 топ-мененджеров этой государственной компании за 2017 год получили аж двести четыре миллиона народных гривен заработной платы и премий!!! Это по 12,750 млн. грн. на 16 человек!!! И это в то время, когда большинство украинцев выживают и оплачивают заоблачные коммунальные тарифы!!!" - гласит эмоциональный текст документа.

Скриншот: petition.president.gov.ua

С момента публикации петиции она набрала 712 голосов из 25 000

необходимых для ее рассмотрения. Сбор подписей будет продолжаться еще 91 день.

Тот же автор Онищук опубликовал петицию с предложением Зеленскому сделать доллар национальной валютой Украины.

Напомним, у Зеленского Коболева прочат в премьер-министры Украины.