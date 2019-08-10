В Польше, в городе Погурськая Воля, на строительстве нового газопровода погиб 37-летний украинец. Об этом пишет издание Super Express.

Трагедия разыгралась недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве. Известно, что на стройке огромная труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где находился мужчина. Рабочего бросились спасать, но он скончался от полученных травм.

Полиция, прокуратура и Национальная инспекция труда работали на месте ЧП, чтобы определить все обстоятельства гибели нашего заробитчанина.

Отметим, что строительство газопровода "Погурськая Воля - Твожень" предусматривает прокладку примерно 168 километров нового газопровода высокого давления, который будет проходить через окраины Тарнува, Казимеж-Вельку, Скалбмиеж, Волбром, Олкуш и до городка Твожень в Силезии.

Напомним, что юный бельгийский велогонщик разбился насмерть во время "Тура" по дорогам Польши.

Также в 2019-м украинцы получили половину видов на жительство в Польше.