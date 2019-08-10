Президент США Дональд Трамп заявил, что получил от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына письмо с предложением провести встречу после завершения учений США и Южной Кореи. Об этом глава американского государства написал в своем Twitter.

По словам Трампа, приглашение председателя Государственного совета КНДР встретиться очень "любезно".

"В письме, направленном мне Ким Чен Ыном, он очень любезно заявил, что хотел бы встретиться и начать переговоры, как только закончатся совместные учения США и Южной Кореи", - отметил Трамп.

Глава Белого Дома написал, что послание Ына было весьма пространным. Кроме всего прочего северокорейский лидер в нем извинился за испытания ракет.

"В нем было также небольшое извинение за испытания ракет малой дальности, и заверения, что эти испытания прекратятся после окончания учений. Я с нетерпением жду встречи с Ким Чен Ыном в недалеком будущем! Безъядерная Северная Корея станет одной из самых успешных стран в мире!" - завершил Трамп твит на оптимистической ноте

Скриншот: Twitter/ realDonaldTrump

Ранее "Страна" сообщала о признании Трампа, что до торговой сделки с Китаем еще очень далеко.

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