В России правоохранители задержали незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь. Об этом со ссылкой на главу правозащитной организации "Агора" Павла Чикова сообщает ТАСС.

Адвокат Соболь из той же организации "Агора" подтвердил информацию Чикова. По словам защитника, полицейские пришли в квартиру к его клиентке. Однако других подробностей задержания не рассказал.

Соболь выдвигалась кандидатом в Мосгордуму по 43-му избирательному округу, однако ее не зарегистрировали. Решение окружной избирательной комиссии в отказе допустить ее до выборов было подтверждено Мосгоризбиркомом. 7 августа ЦИК РФ также отказал в удовлетворении жалобы Соболь на решение Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Основанием для этого стало недостаточное количество достоверных и действительных подписей избирателей в ее поддержку. Кроме того, Соболь неверно заполнила документы о принадлежащем ей имуществе за рубежом, что является основанием для отказа в регистрации.

Напомним, сегодня, 10 августа, в Москве проходит очередной - третий по счету - митинг оппозиции против недопуска отдельных кандидатов в Мосгордуму и "ментовского беспредела". "Страна" ведет онлайн-хронику событий.

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