В Полтавской области вечером, 9 августа столкнулись автобус и микроавтобус. В результате ДТП погибли два человека, еще один человек госпитализирован, передает пресс-служба полиции области.

В аварии погиб 44-летний пассажир микроавтобуса Volkswagen, 31-летняя пассажирка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице. Водитель микроавтобуса Volkswagen с телесными повреждениями находится под наблюдением врачей.

"В Великобагачанском районе 10 августа около 1:00 между селами Белоцерковское и Коноплянка 26-летний водитель автобуса "СЕТРА 317" допустил столкновение с микроавтобусом " Volkswagen LT 35" под управлением водителя 1976 года рождения", - сообщили в полиции.

Фото: НПУ

Напомним, что под Сумами смертельное ДТП унесло жизни трех человек.

Также в Киеве три фуры угодили в ДТП на спуске, образовав огромную пробку до моста. Фото.