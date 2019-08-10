В Нацгвардии отчитались за первую неделю работу пеших патрулей НГУ, направленных на охрану общественного порядка. Об этом передает пресс-служба гвардейцев.

Нацгвардейцы сообщили, что основные правонарушения квалифицированы по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта".

"За первую неделю несения службы по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей военнослужащие НГУ самостоятельно выявили и задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений 32 человека. Еще 19 человек были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона", - сказано в сообщении.

Также по подозрению в совершении краж гвардейцы самостоятельно и совместно с полицией задержали 10 человек.

Еще трех граждан задержали по подозрению в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", 7 человек - по ст. 296 "Хулиганство", 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" и 2 человека - ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством".

По подозрению в совершении административных правонарушений в течение недели гвардейцы задержали 474 человека, 289 человек - самостоятельно, 185 - совместно с сотрудниками Нацполиции.

Фото: НПУ

Напомним, что в Харькове призывник отказался от присяги и неделю голодал, считая свой призыв в Нацгвардию незаконным.

Также в МВД объяснили, как в Украине будут нести службу патрули Нацгвардии с 1 августа.