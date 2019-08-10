В США на 89-м году жизни скончался известный художник и редактор комиксов Эрни Колон. Сообщение о смерти появилось на его Facebook-странице.

Колон в июле отпраздновал свое 88-летие. За долгие годы жизни он сотрудничал с компаниями DC, Marvel и Harvey Comics. Cреди самых известных работ мастера можно назвать "Зеленый фонарь", "Чудо-женщина" и "Флэш".

Как сказано в сообщении в соцсети, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

"Необыкновенный Эрни Колон скончался вчера вечером в своем доме, в окружении своей семьи после года борьбы с раком. Наследие, которое он оставил после себя, потрясает: более 60 лет работы с комиксами, не считая картин, книг и скульптур. Не было ничего, что бы он не умел. Когда люди спрашивали: "Ты все еще рисуешь?", он отвечал, что будет рисовать, даже если ему за это не будут платить", - написано на странице художника.

Эрни Колон в молодости. Фото: Facebook/ ArtistErnieColon

Помимо редактирования комиксов Колон также занимался сочинительством.

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