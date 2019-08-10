С 10 августа Российская Федерация запретила ввоз из Китая косточковых и семечковых культур. Об этом со ссылкой на пресс-служба Россельхознадзора сообщает "Интерфакс".

Решение служба надзора приняла в связи с многочисленными случаями поставок китайской растительной продукции, зараженной опасными карантинными биообъектами. Так, в 2018-2019 годах они были выявлены в 48 партиях продукции.

Основные нарушения приходятся на семечковые и косточковые культуры. Обнаруженные в поставках карантинные объекты угрожают снижением урожаев этих культур на 30-90%.

В Россельхознадзоре отметили, что по каждому факту выявления ввезенной зараженной продукции в национальную службу по карантину и защите растений Китая направлялись официальные ноты. Служба также шесть раз обращалась к китайской стороне с предложением провести экспертные консультации и инспекции мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. Однако китайские партнеры не отреагировали.

Китай является одним из крупнейших поставщиков растительной продукции в Россию. Ввоз превышает 900 тыс. тонн в год. При этом с 1990-х годов допуск продукции из Китая идет по упрощенной процедуре: разрешены поставки из любой провинции, без ограничений по районам производства.

В Россельхознадзоре считают, что наличие карантинных организмов говорит о необходимости пересматривать фитосанитарную ситуацию в Китае.

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