Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания "Baykar Defence", которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения. Продукция совместного предприятия предназначена для армий двух стран.

Создание СП позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений и использовать передовые оборонные технологии партнеров.

Одним из первых проектов совместного предприятия станет разработка беспилотного летательного аппарата нового поколения. Этот дрон сможет вести детальную разведку с высоких эшелонов полета, часами находиться в воздухе, развивать значительную крейсерскую скорость и наносить удары высокоточным оружием.

Уже известно, что при производстве нового дрона будут использовать композитные материалы, цифровые технологии, а также двигатели украинского производства. Двигатели обеспечат высокую грузоподъемность БПЛА, который будет нести большое количество вооружения - даже по сравнению с обычными самолетами штурмовой авиации.

В СНБО отмечают, что турецкие оборонные предприятия давно сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников и авиационного высокоточного вооружения. А предприятия "Укроборонпрома" ведут совместные с турками проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

Ранее "Страна" сообщала, что Житомирский бронетанковый завод и "Спецтехноэкспорт" оштрафовали за задержку с оборонными заказами.

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