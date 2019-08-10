В Николаев привезут арт-объект "Middle Way", более известный как "Синяя рука", который 8 августа демонтировали в Киеве. Об этом сообщает организация "Платформа My Art" на своей странице в Facebook.

В сообществе напомнили суть концепции международного художественного проекта "Moving Monuments" ("Движущиеся памятники"), в рамках которого румынский скульптор Богдан Рац создал инсталляцию "Middle Way". Согласно этой концепции, все "движущиеся скульптуры" никогда долго не задерживаются на одном месте. Они путешествуют, ежегодно расширяя свою географию. И новой остановкой на пути "Синей руки" станет Николаев.

Фото: Facebook/ myartweek

Раскрыть новое место, которое "Синяя рука" осчастливит своим присутствием, деятелей современного искусства заставили сообщения СМИ о таинственном исчезновении арт-объекта.

"Мы держали эту информацию в секрете до последнего. Но после сообщений о том, что скульптура "таинственно исчезла" с Бессарабки, у нас не осталось выбора", - сказано в посте.

Где именно в Николаеве обоснуется рука, пока ничего не известно.

Ранее "Страна" знакомила читателей с другими шедеврами румынского скульптора Раца.

Мы также публиковали видео, как на 3D-принтере печатают семиметровый памятник конструктору Игорю Сикорскому в Киеве.