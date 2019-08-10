В Турции пресс-служба Офиса президента Владимира Зеленского грубо общалась с журналистами, которые пришли на встречу. Об этом в Facebook сообщила журналистка Нелли Ковальская.

"Вот сейчас только ничего не выкрикивайте, президент не будет с вами говорить все равно! Я вам сказала отсюда уйти еще 20 минут назад, почему вы еще здесь?!" - услышали представители СМИ на встрече Зеленского с Варфоломеем в патриархии. И такой пример реплик ответственных сотрудников привела журналистка.

Пресса была недовольна таким отношением к ним, присрамив аппарат президента.

"Я впервые в жизни чувствовала как официантка, которую отчитал недовольный клиент! Но вообще-то даже с официантами так не говорят. Так работает с прессой аппарат Президента. Слышала где-то когда-то, что им журналисты не нужны. Ну-ну", - написала Ковальская.

Фото: Facebook

Напомним, что стало известно, почему Зеленский и Варфоломей не подписали совместное заявление.

Также Варфоломей пообещал никогда не вмешиваться в дела ПЦУ.