В Житомирской области на взятке в тысячу долларов задержали главу Коростенского районного совета Василия Клименко. Об этом сообщает сайт Военной прокуратуры Центрального региона.

Сообщается, что Клименко пообещал физическому лицу-предпринимателю за эту сумму обеспечить победу в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенской клинической больницы.

Чиновника задержали сотрудники Военной прокуратурой Центрального региона совместно с Киевским теруправлением ГБР и Управлением защиты экономики в Житомирской области ДЗЭ Нацполиции. Получение взятки задокументировано негласными следственными действиями, после чего взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК. За совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, ему грозит от 5 до лет заключения с конфискацией имущества.

Прокуратура не назвала имени задержанного, но головой Коростенского районного совета является Василий Клименко.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: Сайт Коростенского райсовета

Напомним, что в Киеве на взятке в $5 000 задержали двух прокуроров.

Также директора Института охраны почв поймали на взятке в почти 1,5 млн долларов.