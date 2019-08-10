Курсант Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Львов) Артем Бараненко получил саблю лучшего выпускника-иностранца Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти. Об этом сообщает сайт Национальной академии сухопутных войск.

Бараненко стал первым украинцем, который удостоился такой высокой награды в стенах британского учебного заведения.

Фото: asv.gov.ua

Лучший иностранный выпускник Академии ежегодно выбирается среди курсантов, продемонстрировавших высокие результаты в учебе и во время экзаменов.

Награду кадету Национальной академии сухопутных войск вручил генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академией сухопутных войск Великобритании и кавалер Ордена Британской империи.

На торжественной выпускной церемонии в Великобритании присутствовали родители Артема.

Бараненко с родителями. Фото: asv.gov.ua

Слушателей из Украины британская Королевская академия принимает с 1997 года. Всего в этом году здесь учились 33 иностранных офицера, представлявших вооруженные силы 22-х стран.

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